‘Overmars geeft toe: één transfer liep stuk door traag handelen van Ajax’

Marc Overmars is vorige week woensdag het gesprek aangegaan met een delegatie vanuit supportersgroepen van Ajax. Ook operationeel directeur Rutger Arisz was daarbij aanwezig; algemeen directeur Edwin van der Sar was op een congres in Londen. Het overleg was een initiatief van de AFCA Supportersclub. De supporters wilden uitleg over de teleurstellende sportieve prestaties van Ajax.

"Wij wilden zelf horen vanuit de directie hoe het gekomen is dat Ajax in deze situatie is beland, nadat er in mei nog een Europese finale is gespeeld", schrijft de AFCA Supportersclub. De belangrijkste vraag was daarbij of de clubleiding voldoende vertrouwen in een goed seizoen heeft. Het kampioenschap en de bekerwinst worden een 'absolute must' genoemd.

"Overmars geeft toe dat het de afgelopen jaren te stroperig is gegaan, waarbij er niet met volle snelheid zaken konden worden geregeld", schrijft de Supportersclub in een verslag van het overleg. Minstens één transfer liep mis omdat Ajax te traag handelde, zou Overmars hebben toegegeven. Volgens Ajax Life zou het kunnen gaan om de overstap van Richarlison.

Overmars gaf aan dat hij vanaf heden meer zeggenschap heeft over het aan- en verkoopbeleid. Als het Technisch Hart geen overeenstemming bereikt, hakt de directeur voetbalzaken de knoop door met Edwin van der Sar. "Overmars gaf aan dat hij nu meer vrijheid en slagkracht heeft en de randvoorwaarden aanwezig zijn zodat het Technisch hart sneller kan handelen."