Advocaat verdedigt zich: ‘Bas Dost erbij? Dat is zo onlogisch als wat’

Dick Advocaat verdedigt zijn opstelling voor de wedstrijd tussen Oranje en Zweden. De bondscoach kiest voor drie aanvallers en houdt vast aan de 4-3-3-formatie, ondanks dat Oranje met zeven doelpunten verschil moet winnen van Zweden om het WK te halen. "Ik verwachtte die vraag. Het klopt helemaal niet dat we defensief spelen", vertelt hij kort voor de aftrap bij de NOS.

"We spelen met drie spitsen. Laten we maar gewoon doen zoals het hoort, vanuit de controle ga je proberen tot scoren te komen. Als we meer willen forceren, zetten we er een spits bij", kondigt de keuzeheer alvast aan. Hij benadrukt bovendien dat Georginio Wijnaldum en Tonny Vilhena kunnen inschuiven. "Aanvallender kan ik het niet maken."

Het toevoegen van Bas Dost aan de voorhoede noemt Advocaat 'zo onlogisch als wat'. Dan mist Oranje een man op het middenveld, betoogt hij. "En dan wordt het rommelig. Als het echt nodig is, gooien we alles open. Keeper eruit, veldspeler erin", lacht Advocaat. "Dit is geen makkelijke poule, dit zijn geen ploegen waar je zomaar met 3-0, 4-0 of 5-0 overheen loopt. Ook van Wit-Rusland win je niet zomaar met 5-0 of 6-0."

Advocaat vindt niet dat hij voor meer aanvallers had moeten kiezen. "Ik heb soms het idee dat journalisten niet begrijpen dat je tegen een serieuze tegenstander speelt. Dat ze denken dat je tegen een pupillenelftal speelt. Zweden is geen ploeg waar je overheen loopt", stelt de bondscoach, die aangeeft 'de moed erin te houden'. "Ik heb ze gezegd: laat maar zien dat we hier niet horen te staan. Laat maar zien dat we het wel kunnen."