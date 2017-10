Cavani: 'Ik heb al vaker gezegd dat ik wil dat hij de Ballon d'Or wint'

Neymar, Edinson Cavani en Kylian Mbappé, het aanvalstrio van Paris Saint-Germain, behoren tot de dertig genomineerden die kans maken op de Ballon d'Or. De laatstgenoemde twee geven echter aan dat vooral hun Braziliaanse teamgenoot in aanmerking komt om de prijs van beste speler van 2017 in ontvangst te nemen.

Cavani was vorige maand nog in een ruzie verwikkeld met Neymar over wie een vrije trap en een penalty in de wedstrijd tegen Olympique Lyon voor zijn rekening zou nemen. De Uruguayaan zegt dat het inmiddels is bijgelegd met Neymar. "Ik heb met hem gesproken en hem verteld wat ik dacht, maar dat soort dingen blijven in de kleedkamer", zegt Cavani in gesprek met Ovación. "Ik ga je niet vertellen wat we tegen elkaar gezegd hebben."

"Als we de beste van de wereld in de selectie hebben, dan is dat ook geweldig voor mij", vervolgt de dertigjarige spits. "Ik heb al meerdere keren gezegd dat ik wil dat hij de Ballon d'Or wint, want als dat gebeurt, betekent dat hij veel doelpunten namens PSG heeft gemaakt en hij heeft bijgedragen aan het winnen van prijzen. En dat is wat ik wil, prijzen pakken."

Ook Mbappé ziet Neymar als kanshebber: "Ik zie mezelf niet als concurrentie voor mijn teamgenoten", aldus de jongeling in gesprek met France Football. "Neymar is onze beste speler. Daarom is hij degene die bij PSG het meeste kans maakt om de prijs te winnen. Natuurlijk heb ik er altijd over gedroomd, ik had deze nominatie ook niet verwacht. Het is toch normaal om als kind te dromen van de Ballon d'Or, niet?"