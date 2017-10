Dolberg sluit winters vertrek bij Ajax uit: ‘Dat is niet het plan’

Kasper Dolberg maakte vorig seizoen 23 doelpunten in 48 wedstrijden, maar heeft die lijn niet kunnen doortrekken naar het huidige voetbaljaar. De aanvaller scoorde enkel tegen Scheveningen in de beker en heeft zijn basisplaats moeten afstaan aan Klaas-Jan Huntelaar. Dolberg is echter niet van plan om op te geven.

“Ik heb een zwakke start gehad en hij heeft een paar keer de kans gekregen en daarbij gescoord. Ik spreek Huntelaar iedere training en daarbuiten natuurlijk ook. Hij is een erg goede gozer”, aldus Dolberg tegen TV2. “Ik heb dit seizoen nog niet gescoord, maar voel me goed. Ik zit prima in mijn vel. Het is niet dat ik neerslachtig ben en er moedeloos van ben geworden. Ik voel mij goed en weet zeker dat de doelpunten gaan komen.”

“Ik weet wat ik moet doen en praat daar natuurlijk ook met de trainer (Marcel Keizer, red.) over. Alles moet gewoon beter: technisch, fysiek en tactisch”, aldus de negentienjarige Dolberg, die eraan toevoegt dat hij niet van zins is om in januari te vertrekken: “Dat is niet het plan.” Hij was in de zomer nog nadrukkelijk in beeld bij AS Monaco, maar Ajax wees naar verluidt een bod van ruim vijftig miljoen euro op de Deen af.