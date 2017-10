‘Een speler als Xavi Simons kan doorbreken, dat missen we nu ook’

Het Nederlands elftal loopt dinsdagavond waarschijnlijk definitief deelname aan het WK mis en Jeroen Stekelenburg predikt geduld. De commentator annex verslaggever van de NOS stelt dat Oranje rustig moet bouwen aan een toekomst en zich moet proberen te plaatsen voor het EK van 2020 en het WK van 2022.

“We zullen dan geen dertig punten uit tien wedstrijden pakken, zullen niet als favoriet meedoen aan die kwalificatiereeksen. Maar als je dingen nu structureel gaat aanpakken, dan pluk je daar over een jaar of acht de vruchten van”, aldus Stekelenburg bij Sportforum. Hij verwijst bijvoorbeeld naar Xavi Simons, die als veertienjarige in de jeugd van Barcelona speelt en het daar erg goed doet.

Xavi Simons heeft voor de vierde keer op rij de Ballon d’Or voor jeugdvoetballers gewonnen. 👏🏆 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 6 september 2017

“Dat schijnt zo'n ontzettend groot talent te zijn dat ze bij Barcelona denken: over drie jaar heeft hij de leeftijd waarop Lionel Messi bij ons debuteerde. Natuurlijk kan zo’n speler een keer doorkomen, want dat missen we nu ook”, aldus Stekelenburg. “Als je terugdenkt aan de gouden generatie van de jaren tachtig, heeft iedere generatie wel een bijzondere aanvallend ingestelde speler gehad, maar dat zie je nu helemaal niet.”

“We hadden Marco van Basten, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp, noem maar op. Maar wie moet dit Oranje de komende jaren op sleeptouw gaan nemen?”, vraagt Stekelenburg zich hardop af. Simons, de zoon van oud-profvoetballer Regillio Simons, is de aanvoerder van de Onder-14 van Barcelona en woont al sinds zijn derde in Catalonië. Hij maakte onlangs overigens zijn debuut voor de Onder-14 van het Nederlands elftal.

Met dat laatste zal Willem van Hanegem in ieder geval verguld zijn, want de oud-middenvelder gaf begin september bij Ziggo Sport al te kennen dat hij hoopt dat Xavi Simons voor Oranje gaat kiezen: “We hebben een hoop spelers met talent. Je moet ze nu al te pakken krijgen voor het Nederlands elftal. Dat ventje van veertien zit al vier jaar bij Barcelona. Je moet zorgen dat hij voor Nederland kiest. Dat is het grootste talent dat er is.”