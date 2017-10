‘Barça gaat strijd aan met United en wil nog voor WK 100 miljoen betalen’

Antoine Griezmann leek afgelopen zomer op weg naar Manchester United, maar zette nadat Atlético Madrid te horen kreeg dat het als sanctie voor het ongeoorloofd aantrekken van jonge voetballers geen nieuwe spelers mocht aantrekken toch zijn handtekening onder een nieuw contract in het Wanda Metropolitano. The Red Devils lijken vastbesloten om volgend jaar weer terug te keren en zouden dan weleens flinke concurrentie kunnen ondervinden.

Barcelona werd namelijk in een eerder stadium al in verband gebracht met de Fransman en volgens Mundo Deportivo gaan de Catalanen aankomende zomer werk maken van de komst van Griezmann. De aanvaller moet nu nog tweehonderd miljoen euro kosten, maar heeft een clausule in zijn nieuwe contract staan waardoor hij na 1 juli 2018 voor honderd miljoen euro op te pikken is. Barça hoopt van deze prijsdaling te kunnen profiteren en wil Griezmann het liefst voordat het WK begint nog vastleggen.

De club is ervan overtuigd dat het betere papieren heeft dan Manchester United, aangezien Griezmann zich thuis voelt in Spanje en zo in LaLiga actief kan blijven. Volgens het bestuur van Barcelona past de Fransman ook beter in het systeem van trainer Ernesto Valverde dan bijvoorbeeld Paulo Dybala, die eerder in verband werd gebracht met een transfer naar het Camp Nou. De aanvaller van Juventus heeft bij het Argentijnse nationale elftal al moeite om een succesvolle samenwerking met Lionel Messi van de grond te krijgen en Barça denkt dat dit met Griezmann niet het geval zal zijn.