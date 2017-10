De Bruyne: ‘Dit is ongelooflijk, de laatste keer was toen ik zeven jaar oud was’

De spelers en technische staf van het nationale elftal van België zijn niet te spreken over het speelveld in het Stadion Grbavica. Dat was zaterdagavond het decor van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Bosnië en Herzegovina en België: 3-4. "Ik was bezorgd dat ik geblesseerd zou raken", zo erkende Kevin De Bruyne na afloop.

De Bruyne was blij dat hij het speelveld in Sarajevo zonder pijntjes kon verlaten. "Dit was ongelooflijk en onaanvaardbaar. Ik kan niet begrijpen dat we op een dergelijk veld hebben moeten spelen. De laatste keer was toen ik zeven jaar oud was." Youri Tielemans gaf De Bruyne groot gelijk. "Ik heb al vaak op droge velden gespeeld, maar nog nooit in zo’n modderpoel", zo vertelde de collega-international.

Ook Michy Batshuayi vond het veld gevaarlijk maar nam de risico’s. "Ik heb me honderd procent gegeven in de duels. Het kon niet anders." Marouane Fellaini haakte halverwege de eerste helft geblesseerd af, met een ogenschijnlijk zware blessure aan de knie. "De staat van het veld was zeer ondermaats. We konden onze tactiek amper uitvoeren. De winst is te danken aan onze instelling, niet aan onze tactiek."

De enige Rode Duivel die zich wel vermaakte op het veld was Eden Hazard. "Zo’n veld is gemaakt voor kleinere spelers als ik. Ik had het veel makkelijker mijn evenwicht te houden dan de groten."