‘Blunder’ van Ajax: ‘We herkennen kennelijk geen talent meer’

Stanislav Lobotka speelde in het seizoen 2013/14 op huurbasis bij Ajax, maar kon geen vast contract afdwingen. Hij keerde terug naar AS Trencín en zou daar één seizoen blijven. De middenvelder tekende een contract bij FC Nordjsaelland en deed het daar zo goed dat Celta de Vigo afgelopen zomer besloot om ruim vijf miljoen euro uit te trekken voor de Slowaak. Henk Spaan stelt vast dat Ajax de nu 22-jarige Lobotka nooit had moeten laten gaan.

“Twee jaar geleden werd duidelijk dat Ajax hem nooit had moeten laten lopen, toen hij als beste man van het veld Jong Oranje met 1-3 deed verliezen van Jong Slowakije”, schrijft de journalist annex columnist voor Het Parool. “Intussen heeft hij een plek in het nationale team van Slowakije, dat donderdag ten onrechte van Schotland verloor.”

“Beide landen hebben 5,3 miljoen inwoners, maar over spelers als Lobotka en Marek Hamsík beschikken de Schotten niet”, aldus Spaan, die het een ‘blunder’ noemt dat Ajax de optie tot koop niet lichtte en Lobotka daardoor liet lopen. “Niet alleen leiden we steeds slechter op, we herkennen klaarblijkelijk ook geen talent meer.”

Lobotka, enkelvoudig international van Slowakije, speelde dertig wedstrijden voor de beloften van Ajax en kwam daarin tot drie doelpunten en één assist. In dienst van Nordsjaelland kwam hij tot 62 optredens en die club verdiende volgens Ekstra Bladet veertig miljoen kronen aan de transfer van Lobotka, omgerekend ruim 5,3 miljoen euro.