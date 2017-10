Koeman vergelijkt Klaassen met Mkhitaryan: ‘Voor mij bestaat er geen twijfel’

Davy Klaassen maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Everton. The Toffees telden naar verluidt 27 miljoen euro neer voor de middenvelder, die even moet wennen aan het Engelse voetbal. Everton-manager Ronald Koeman maakt zich geen zorgen en stelt dat iedere speler even moet acclimatiseren in de Premier League.

“Er zijn nog grotere spelers die naar nog grotere clubs gingen die een heel seizoen nodig hadden. Het beste voorbeeld is Henrikh Mkhitaryan, die bij Borussia Dortmund de beste was en voor veel geld door Manchester United werd gekocht”, schrijft Koeman in zijn column in De Telegraaf. Volgens de oefenmeester kreeg de Armeniër in zijn eerste seizoen ongekende kritieken over zich heen, waardoor hij moeite had om zich staande te houden.

“Nu speelt hij op zijn niveau en is hij elke week belangrijk voor Manchester United, maar dat is dus pas na één seizoen Premier League. Buitenstaanders onderschatten de situatie echt. Je ziet en begrijpt het pas wanneer je als coach of speler in zo'n competitie zelf werkt of hebt gewerkt”, constateert Koeman. “Voor Davy is het begin bij Everton niet makkelijk, maar bij mij bestaat geen enkele twijfel over zijn kwaliteiten.”

Volgens Koeman hadden verschillende spelers tijd nodig om zich aan te passen aan het niveau in Engeland. “Qua tempo, agressiviteit en fysiek, zeker als middenvelder. Juist op die positie valt het niet mee om, hoe geschoold je ook bent, in een keer mee te draaien in de top van het Engelse voetbal”, aldus de oefenmeester. Klaassen speelde tot dusver tien wedstrijden voor Everton, maar kwam nog niet tot scoren.