‘Het is voor mij nooit duidelijk geweest waarom Ajax het niet in me zag zitten’

Als grote belofte werd Robert Muric in 2014 door Ajax overgenomen van Dinamo Zagreb. Nu, drie jaar later, is de vleugelaanvaller geruisloos vertrokken uit Amsterdam en dat zit hem niet lekker. Sinds afgelopen zomer staat Muric onder contract bij het Portugese SC Braga, nadat hij vorig seizoen een huurperiode bij Pescara doorbracht.

“Voor mij was het duidelijk dat ik geen kans zou krijgen dit seizoen. Het is voor mij nooit duidelijk geweest waarom ze het niet in me zagen zitten, daarover werd niet gecommuniceerd”, zegt Muric in gesprek met Ajax Showtime. Onder Frank de Boer maakte Muric zijn enige minuten in het eerste elftal van Ajax, maar onder Peter Bosz en Marcel Keizer hoefde de Kroaat niet te rekenen op een kans.

Toch heeft Muric geen spijt van zijn overstap naar Ajax. “Ik wilde heel graag naar Ajax. Zij hebben één van de beste jeugdopleidingen ter wereld en ik had de kans om met geweldige spelers te spelen”, stelt de vleugelaanvaller. “Ik heb ook een geweldige tijd gehad, veel geleerd en goede vrienden gemaakt. Maar waar Ajax in het begin nog een plan voor me had, werd ik later niet meer in het proces betrokken.”