‘Zelfs in Marokko vonden ze het slim dat ik voor Nederland had gekozen’

Van Sofyan Amrabat wordt binnen afzienbare tijd een keuze voor zijn interlandloopbaan verwacht. De middenvelder annex rechtsback van Feyenoord kan kiezen tussen Nederland en Marokko, maar wil er voorlopig niets over kwijt. Khalid Boulahrouz zat in 2004 in hetzelfde schuitje en koos voor Oranje; hij denkt dat die keuze beter is voor de carrière van spelers, omdat Europese clubs meer oog hebben voor het Nederlands elftal dan het Marokkaanse.

Boulahrouz was op vier eindtoernooien actief met Oranje en speelde 35 interlands. "Zelfs in Marokko vonden ze het slim dat ik voor Nederland had gekozen, want dan was er tenminste toch nog een Marokkaan op het WK", vertelt de Kannibaal aan De Volkskrant. De Marokkaanse bond is sinds 2010 fanatiek bezig om jonge Europese Marokkanen te strikken voor de nationale ploeg. "Dat Ibrahim Afellay en ik veel voor Oranje gingen spelen was een harde wekker voor ze."

Pim Verbeek, tussen 2010 en 2014 werkzaam als technisch directeur van de Marokkaanse bond, beaamt dat. "Dat mocht niet meer gebeuren. Het was een van mijn prioriteiten toen ik werd aangesteld", vertelt hij. Volgens Verbeek leeft voetbal in Marokko nog meer dan in Nederland. "Voor het gros van de 35 miljoen Marokkanen is voetbal nummer één. De keuze van Souf is een hot topic. Nacer Chadli werd verketterd toen toch voor België koos nadat hij al het rode shirt met de groene ster had gedragen."