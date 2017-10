Verlies van FC Twente blijft beperkt door miljoenentransfer Ziyech

FC Twente heeft woensdag de financiële jaarcijfers van het seizoen 2016/17 gepresenteerd. De Tukkers hebben een klein verlies van 145.000 euro geleden, in een jaar waarin 'veel, zo niet alles' in het teken stond van stappen richting financiële gezondmaking van de club. De omzet daalt van 31,2 miljoen naar 29,4 miljoen euro; het eigen vermogen bedraagt negatief 5,6 miljoen euro.

Het verlies is beperkt gebleven door de transfer van Hakim Ziyech (circa acht miljoen euro) naar Ajax, verklaart de club. Twente heeft ook een fiscale voorziening, een raming van toekomstige uitgaven, opgenomen in de jaarrekening. Het gaat om een bedrag van 5,9 miljoen euro. De club anticipeert daarmee op een naheffing en een boete van de Belastingdienst, die mogelijk volgt op het onderzoek van de fiscus dat momenteel gaande is. "Het lastige aan een voorziening is wel dat het een inschatting is", erkent financieel directeur Erik Velderman op de clubsite.

Vorig jaar boekte Twente nog een winst van 7,9 miljoen euro. "Dat had toen alles te maken met de kwijtscheldingen van leningen en rentes van in totaal 14,3 miljoen euro", verklaart de directeur. Over het financiële vooruitzicht van de club is hij optimistisch. "Langzaam maar zeker, stapje voor stapje, wordt de weg waarop Twente rijdt steviger en beter zichtbaar. Helaas moeten we soms nog in de achteruitkijkspiegel terugkijken en terugschakelen. Hoe frustrerend dat soms ook is."