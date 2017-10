‘Amrabat vrijdag in gesprek met zware delegatie Marokkaanse bond’

De Marokkaanse voetbalbond doet er alles aan om Sofyan Amrabat over te halen om voor de nationale ploeg van Marokko te kiezen. Volgens De Telegraaf zit de middenvelder annex verdediger vrijdag met een zware delegatie van de voetbalbond om de tafel. Daarmee gaat hij in op het verzoek van de Marokkaanse bondsvoorzitter, bondscoach Hervé Renard en assistent-bondscoach en Mustapha Hadji. Zij benaderden Ambrabat persoonlijk voor zijn keuze over zijn interlandloopbaan.

Amrabat zal nog geen knoop doorhakken over zijn toekomst. Het gesprek met de Marokkaanse delegatie is bedoeld om het toekomstplaatje te schetsen. Amrabat maakte deel uit van de voorselectie van het Marokkaanse nationale elftal, maar is er in de aankomende interlandperiode niet bij door een liesblessure. Zaterdag is hij waarschijnlijk wel aanwezig bij het WK-kwalificatieduel tussen Marokko en Gabon.

De KNVB lijkt weinig haast te hebben met een gesprek met Amrabat. Vorige week bij de bekendmaking van de Oranje-selectie gaf Dick Advocaat nog aan dat de Feyenoorder eerst maar eens aan spelen moet toekomen bij zijn huidige club. “Maar even voor alle duidelijkheid: de speler speelt nog niet in het eerste elftal van Feyenoord”, zei Advocaat. “Het is een jongen met veel potentie, veel mogelijkheden, maar hij zal zelf moeten zorgen dat hij een vaste waarde voor Feyenoord wordt. Daar hebben we met hem over gesproken, dus hij weet hoe we daarin staat.”

Waar Advocaat van mening is dat Amrabat eerst meer aan spelen moet toekomen bij Feyenoord, schrijft De Telegraaf dat de bondscoach met twee maten meet. Hij doelde daarmee op spelers als Daryl Janmaat, Jasper Cillessen, Maarten Stekelenburg, Memphis Depay, Vincent Janssen, Davy Klaassen en Virgil van Dijk, die de afgelopen tijd niet veel bij hun club speelden en wel een uitnodiging hebben gekregen.