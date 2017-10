‘Arsenal hakt knoop definitief door en wil in januari cashen voor Özil’

Arsenal lijkt in januari afscheid te gaan nemen van Mesut Özil. De Duitse middenvelder heeft een aflopend contract in Londen en the Gunners willen hem in de winterse transferperiode van de hand doen om zodoende nog een bedrag te ontvangen. Volgens diverse Engelse media is het Italiaanse Internazionale de grootste kanshebber om de Duits international in te lijven.

Özil kreeg meerdere keren een nieuwe aanbieding van Arsenal, maar de middenvelder weigerde tot dusver zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract. Omdat de contractbesprekingen muurvast zitten, lijkt het erop dat de ex-speler van Real Madrid bezig is aan zijn laatste seizoen in het Emirates Stadium.

Een flinke aderlating voor Arsenal, dat eerder deze zomer nog goede hoop had om de samenwerking met Özil langer voort te zetten nadat de speler had aangegeven graag langer te willen blijven. De aanvallende middenvelder vraagt om een weeksalaris van bijna 400.000 euro, terwijl de club niet verder wil gaan dan omgerekend 310.000 euro per week.