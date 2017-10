Vejinovic in zak en as: ‘Ik voelde dat het niet goed was, maar speelde door’

Afgelopen zondag kwam er abrupt een einde aan het seizoen van Marko Vejinovic. De 27-jarige middenvelder viel in het competitieduel van AZ met Feyenoord geblesseerd uit en nader onderzoek heeft uitgewezen dat zijn voorste kruisband is afgescheurd. Vejinovic zit in zak en as nadat de diagnose maandag werd gesteld.

Vejinovic moest de strijd tien minuten voor rust staken. "Ik voelde op het veld wel dat het niet goed was. Maar ik speelde nog even door. Daarna liet ik me toch vervangen", vertelt hij daags na de met 0-4 verloren wedstrijd aan het Algemeen Dagblad. Hij is vermoedelijk circa negen maanden uit de roulatie. "Dit komt hard aan. Ik ga zo hard mogelijk werken om weer terug te komen."

De controlerende middenvelder maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Feyenoord naar AZ. Vejinovic was onder John van den Brom een belangrijke schakel op het Alkmaarse middenveld: hij was basisspeler in zeven competitiewedstrijden en leverde al vier assists af. "Ik was tot nu toe heel tevreden over het seizoen. En dan dit", treurt hij.