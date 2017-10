St. Juste: ‘Hij vult het fantastisch in, hij is hetzelfde type als ik’

Feyenoord wist zondagmiddag overtuigend te winnen van AZ (0-4) en dat deden de Rotterdammers met het centrale verdedigingsduo Renato Tapia en Jeremiah St. Juste. Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden kampen met blessures, dus de twee jongelingen kregen het vertrouwen van Giovanni van Bronckhorst. St. Juste spreekt van een geweldige combi: "De samenwerking is top".

Tapia werd verweten dat hij in de wedstrijd tegen Napoli in de Champions League (3-1 verlies) te nonchalant was. St. Juste was dan ook alert: "Dat zeiden we in de rust ook tegen elkaar: 'We moeten negentig minuten scherp blijven'. En dat is gelukt, net als het houden van de nul", blikt de twintigjarige St. Juste terug op de clubsite van de Rotterdammers.

De centrale verdediger, die afgelopen zomer sc Heerenveen voor ongeveer 4,8 miljoen inruilde voor Feyenoord, prijst de kwaliteiten van zijn partner in de verdediging: "Renato is van origine natuurlijk een middenvelder, maar hij vult het fantastisch in. Hij is ongeveer hetzelfde type als ik. We willen dingen voetballend oplossen, maar kunnen ook genadeloos zijn."

Botteghin is pas na de winterstop weer inzetbaar en Van der Heijden hoopt pas in november zijn rentree te maken. De kans is dus groot dat Tapia en St. Juste voorlopig het centrale duo van Feyenoord blijft. Laatstgenoemde speler zegt dat de klik tussen hem en de Peruviaan in ieder geval goed is: "We communiceren in het Engels, Nederlands en soms zelfs in het Spaans. Dat gaat goed."