Cocu kritisch: ‘Het is jammer dat we opnieuw twee gezichten hebben’

PSV maakte zaterdagavond in eigen huis geen fout en versloeg Willem II met 4-0, mede dankzij twee doelpunten van Hirving Lozano. Trainer Phillip Cocu was na afloop in zijn nopjes met het resultaat, maar was minder te spreken over de matige eerste helft die zijn ploeg speelde.

“Het is jammer dat blijkt dat we opnieuw twee gezichten hebben. Want over de tweede helft ben ik wel tevreden We zijn iets anders druk gaan zetten, het tempo ging omhoog en we bewogen nu wel zonder bal. Dan zie je dat je de wedstrijd binnen enkele minuten beslist”, analyseert Cocu op de website van PSV. Zijn ploeg voert de ranglijst nu aan, met achttien punten uit zeven wedstrijden. “Volgens mij hebben we voor rust bijna dertig keer balverlies geleden.”

“Het was niet goed en ondermaats. Het tempo lag daarnaast veel te laag. Daardoor creëerden we veel te weinig kansen”, aldus de oefenmeester van de Eindhovenaren. Aanvoerder Marco van Ginkel sluit zich in gesprek met FOX Sports aan bij Cocu. “We moeten Willem II sneller kapot spelen. Dat hebben we nagelaten.”

“Je wilt wel in een hoger tempo spelen, maar soms lukt dat niet. In de tweede helft ging het balletje sneller rond. Willem II leek wat vermoeider, waardoor ze wat meer ruimtes weggaven. Wij maakten dat goed af”, aldus Van Ginkel, die scoorde vanuit een strafschop. Vorig seizoen had PSV weleens problemen om vanaf elf meter te scoren, maar daar is dit seizoen geen sprake meer van. “Het penaltysyndroom is wel over, ja.”

Lozano was de grote man aan de zijde van PSV, met twee doelpunten. "Ja, ik ben erg blij met deze cijfers. Het gaat goed met me, het voelt zelfs beter dan verwacht in Eindhoven. Maar ik zeg niet waar ik uiteindelijk op uitkom”, zegt de Mexicaan tegenover het Eindhovens Dagblad. Zijn tweede doelpunt maakte hij met het hoofd. “Ik scoor niet vaak met een kopbal. Toevallig onlangs wel twee keer bij de nationale ploeg. Daar heb ik ook geleerd hoe ik zo hoog mogelijk spring.”