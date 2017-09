Beckham: ‘Ik houd van hem, hij is de beste trainer die ik ooit heb gehad’

Afgelopen donderdag kwam er einde aan de samenwerking tussen Bayern München en Carlo Ancelotti. De 3-0 nederlaag die der Rekordmeister een dag ervoor leed in de Champions League op bezoek bij Paris Saint-Germain werd de Italiaanse trainer uiteindelijk fataal. David Beckham begrijpt weinig van het ontslag en neemt het dan ook op voor Ancelotti.

De oud-middenvelder werkte gedurende zijn carrière samen met de oefenmeester bij PSG en AC Milan. "Ik houd van Carlo, voor mij is hij de beste trainer die ik ooit heb gehad", wordt hij bij een sponsorevenement in Italië geciteerd door diverse media. Volgens Beckham hoeft men zich geen zorgen te maken over de toekomst van Ancelotti. "Hij is een van de beste managers en een van de fijnste mensen die er is. Hij is een van de succesvolste managers ooit, hij komt er wel weer bovenop."

De toekomst van Ancelotti is voorlopig in het ongewisse. De coach wordt in verband gebracht met diverse Europese clubs, maar volgens Luiz Felipe Scolari zou zijn collega er goed aan doen zijn geluk te gaan beproeven buiten het continent. Scolari staat zelf momenteel aan het roer in China bij Guangzhou Evergrande, waar zijn contract nog tot eind november loopt. "Als Ancelotti de kans krijgt om Guangzhou te gaan trainen, moet hij het zeker overwegen", vertelt hij aan diverse Chinese media. "Het is een fantastische club met een geweldige omgeving om te werken."