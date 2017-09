Neymar en Cavani begraven strijdbijl en slopen Bayern München

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond in de Champions League de macht gegrepen in poule B. Het elftal van Unai Emery wist voor eigen publiek de topper met Bayern München in zijn voordeel te beslissen en heeft na twee wedstrijden nog altijd de maximale score. In de andere wedstrijd in de poule verraste Celtic door betrekkelijk eenvoudig te winnen op bezoek bij Anderlecht, dat nog altijd puntloos is.

Paris Saint-Germain – Bayern München 3-0

Een persoonlijke vete tussen Edinson Cavani en Neymar zou de gemoederen de laatste weken flink bezighouden in de selectie van PSG, maar de Braziliaanse superster bewees in de krachtmeting met Bayern, waar Arjen Robben genoegen moest nemen met een reserverol, nergens last van te hebben. Neymar begon frivool aan het duel en had slechts 85 seconden nodig om de schijnwerpers op zich gericht te krijgen: de flankspeler soleerde vanaf de linkerflank voorbij drie tegenstanders en had vervolgens een puntgave assist in huis op de opgestoomde Dani Alves, die de thuisploeg met een hard schot op 1-0 bracht.

De vroege achterstand deerde het bezoek uit Duitsland aanvankelijk niet. Het team van Carlo Ancelotti was na de openingstreffer lang de bovenliggende partij en was via onder anderen Javi Martínez en James Rodríguez dicht bij de gelijkmaker. Zij hadden het vizier echter niet op scherp staan en konden niet voorkomen dat PSG zich na een half uur spelen naar de 2-0 counterde. Kylian Mbappé dook op intelligente wijze de ruimte in, waarna het supertalent Cavani wist te bereiken op de rand van het strafschopgebied. De Uruguayaanse spits verschalkte Sven Ulreich vervolgens met een verwoestende uithaal.

Ancelotti bracht na de pauze Sebastian Rudy en Kingsley Coman binnen de lijnen ten koste van Corentin Tolisso en James Rodríguez, maar dat sorteerde niet het gewenste effect voor Bayern. Alves wist na een uur spelen Mbappé te bereiken na indrukwekkende rush, waarna laatstgenoemde David Alaba het bos instuurde met een fraaie voetbeweging. Het leder kwam vervolgens gelukkig terecht voor de voeten van Neymar, die van dichtbij zijn tweede doelpunt van de avond kon maken en zo de eindstand bepaalde.

Anderlecht – Celtic 0-3

Het publiek in het Constant Vanden Stockstadion werd nauwelijks verwend in de eerste helft. Beide ploegen maakten een povere indruk, maar het was Celtic dat er op slag van rust toch in slaagde een opening te vinden. Na een razendsnelle aanval over slechts enkele schijven belandde de bal bij de tweede paal bij Leigh Griffiths, die van dichtbij voor de 0-1 ruststand kon tekenen. Celtic wist vervolgens na de onderbreking direct afstand te nemen van de Belgen, al had het over geluk niet te klagen. Kara Mbodj gleed een doelpoging van Patrick Roberts vanaf de rechterflank achter zijn eigen doelman, nadat Olivier Deschacht het leder in eerste instantie al op kolderieke wijze had verloren. Scott Sinclair zorgde in de slotfase ook nog voor de 0-3.