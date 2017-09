‘Dat was een immens misverstand waarvan Ajax nog steeds niet is bijgekomen’

Ruben Jongkind werkte tot 2015 als hoofd talentontwikkeling bij Ajax, maar vertrok in het kielzog van Wim Jonk uit Amsterdam. Tijdens zijn periode bij de Amsterdammers heeft hij niet zoveel indruk gemaakt op Henk Spaan, zo geeft hij toe in zijn column in Het Parool. Volgens de columnist heeft Jongkind zijn reputatie aan Ajax te danken.

“Zonder Ajax had de reputatie van Jongkind niet bestaan. Dat Sky Sports onlangs interesse toonde in de ideeën van Jongkind en Jonk, dankt de eerste slechts aan Ajax”, schrijft Spaan, die doelt op een interview dat Sky Sports onlangs maakte met Jongkind. Carel Eiting heeft nog regelmatig contact met de voormalig hoofd talentontwikkeling van Ajax. “Jongkind is een goede looptrainer. Eiting is slim genoeg om juist die expertise te raadplegen, of Jongkind nu bij Ajax werkt of niet.”

“Jonk kan een jeugdelftal uitstekend leiden en Bergkamp schijnt een capabele individuele trainer te zijn”, vervolgt Spaan zijn verhaal. “Helaas werden het trio managementkwaliteiten toegedacht. Dat was een immens misverstand waarvan Ajax nog steeds niet is bijgekomen.”