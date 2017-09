Raiola heeft boodschap voor United-fans: ‘Hij wil graag dat het ophoudt’

Romelu Lukaku is op dreef bij Manchester United, maar de spits wordt iedere wedstrijd door de eigen fans steevast geconfronteerd met een lied dat racistisch van aard zou zijn. Nadat United al met een statement naar buiten kwam dat het een onderzoek heeft ingesteld en met de politie heeft gesproken, laat Lukaku nu van zich horen via zaakwaarnemer Mino Raiola.

Zaterdag werd tijdens de uitwedstrijd tegen Southampton (0-1) opnieuw gezongen over de penis van de aanvaller, waarna de supporters zongen: We're Man United, we'll sing what we want. "Hij wil graag dat het ophoudt", aldus Raiola over het lied over zijn cliënt. "Ze praten meer over het lied dan over het voetbal. Dat is mijn én zijn quote", zo wordt de belangenbehartiger geciteerd door the Times.

Manchester United onderzoekt momenteel middels camerabeelden, opgevraagd bij Southampton, welke personen verantwoordelijk zijn voor het bezingen van Lukaku. "We gaan proberen de personen te identificeren die geen respect toonden voor de wens van de speler om dit lied niet te zingen", aldus United. In het lied wordt gezongen dat Lukaku een penis van ruim zestig centimeter heeft. Kick It Out, de organisatie die strijdt tegen racisme in het voetbal, vindt het lied racistisch van aard.