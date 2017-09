‘We denken dat hij speciaal is, maar dan zie je altijd wel iets’

Kasper Dolberg beleefde afgelopen seizoen zijn grote doorbraak en bleef deze zomer ondanks geruchten over een transfer van tientallen miljoen toch bij Ajax. In de huidige voetbaljaargang gaat het de jonge Deen vooralsnog echter een stuk minder voor de wind en Klaas-Jan Huntelaar krijgt in de afgelopen paar wedstrijden de voorkeur van Marcel Keizer.

Wim Kieft, met wie Dolberg eerder regelmatig vergeleken werd, maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het talent: “Ik zie helemaal niks meer van Dolberg. Als hij al speelt. Hij heeft geen vertrouwen. We denken allemaal dat hij speciaal is. Maar bij speciale spelers zie je altijd wel iets. Bij hem is het heel weinig”, analyseert de oud-spits bij Ziggo Sport.

Ajax ging zondag in eigen huis onderuit tegen Vitesse en Keizer kent met de Europese uitschakeling en slechts tien punten uit de eerste tien wedstrijden in de Eredivisie een moeizaam begin van zijn periode als trainer in de Johan Cruijff ArenA. Kieft begint het dan ook somber in te zien: “De positie van Keizer komt steeds meer onder druk te staan. En dan volgende week op bezoek bij sc Heerenveen… Moeilijke wedstrijd.”