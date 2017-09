Benítez: ‘Vijf maanden lang hielden we hem in de gaten bij AZ’

Tim Krul maakte deze week definitief de overstap van Newcastle United naar Brighton & Hove Albion en treft zondag zijn oude club in de Premier League. Afgelopen zomer kreeg de Nederlander te horen dat hij overbodig was bij Newcastle United en daar dachten the Magpies goed over na, verzekert Rafael Benítez. Krul maakte op huurbasis bij AZ niet genoeg indruk.

"Vijf maanden lang hebben we hem in de gaten gehouden bij AZ", vertelt Benítez in the Guardian. "We besloten dat we naar andere opties zouden kijken. Dat was een professioneel besluit. Ik heb hem verteld dat hij een nieuwe club moest vinden om speeltijd te krijgen." De trainer van Newcastle was afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe ervaren keeper en dat wist Krul, zo vertelt de Spanjaard. Uiteindelijk werd die gewenste doelman niet gehaald en nu is Rob Elliot de eerste keus onder de lat.

"We hadden genoeg keepers. Ik wist dat Rob Elliot ervaring had in de Premier League", aldus Benítez. Krul speelde maandag zijn eerste wedstrijd voor Brighton: in de verlenging van het duel met Bournemouth in de Carabao Cup ging de promovendus onderuit. Hij hoopt uiteindelijk ook een basisplek te veroveren in de Premier League. "Ik heb elf prachtige jaren bij Newcastle gehad, maar ik speel nu voor Brighton. Ik moet iedereen laten zien dat ik op het niveau zit waar ik ooit op zat."