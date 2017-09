Rio Ferdinand looft Nederlander: ‘Ik denk dat hij dat team beter had gemaakt’

Virgil van Dijk bleef zaterdag negentig minuten op de bank in het duel tussen Southampton en Manchester United (0-1), maar was bij BT toch onderwerp van gesprek. Clubicoon Rio Ferdinand van Manchester United denkt dat Liverpool sterk behoefte heeft aan een type als Van Dijk. De Merseyside-club wilde de Nederlander afgelopen zomer vastleggen, maar daar werkte Southampton niet aan mee.

Liverpool heeft dit seizoen al elf doelpunten geïncasseerd; slechts drie ploegen hebben meer tegendoelpunten. The Reds haalden geen alternatief voor Van Dijk en volgens Ferdinand zou de twaalfvoudig Oranje-international de oplossing zijn voor de problemen bij Liverpool. "Ik denk absoluut dat Virgil van Dijk dat team beter zou hebben gemaakt. Hij zou de dominante centrumverdediger zijn en ik denk dat hij een uitstekend duo zou vormen met Joël Matip", stelt Ferdinand.

Op dit moment heeft Liverpool in de ogen van Ferdinand een duidelijk tekort aan centrumverdedigers die het niveau aankunnen. "Dejan Lovren is in mijn ogen niet goed genoeg. Hij heeft over een lange periode aangetoond dat hij te veel fouten maakt. Alberto Moreno is in defensief opzicht niet goed genoeg. Als hij opbouwt is het een genot om naar te kijken, maar je wilt allereerst dat hij goed is als verdediger. Daar slaagt hij niet in. Als twee van je vier centrumverdedigers niet goed genoeg zijn, dan wordt het lastig."