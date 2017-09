City, United en Chelsea maken geen fout; Koeman gered door invaller

De top drie van de Premier League heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt. Manchester United had het lastig met Southampton, maar zegevierde wel in Zuid-Engeland. Manchester City en Chelsea wonnen met ruime cijfers van respectievelijk Crystal Palace en Stoke City, terwijl er voor Ronald Koeman eindelijk weer eens een gelegenheid was om te juichen. Everton kwam knap terug van een achterstand tegen AFC Bournemouth en won na vier wedstrijden met puntverlies weer eens in de Premier League.

Manchester City - Crystal Palace 5-0

Crystal Palace weerde zich in de eerste helft kranig en was via de van Chelsea gehuurde Ruben Loftus-Cheek zelfs twee keer dicht bij de openingstreffer. Een eerste poging van de jongeling werd echter door Ederson onschadelijk gemaakt, terwijl hij later naast schoot. City liet zich in de tussentijd ook niet onbetuigd en na mogelijkheden voor Fernandinho en Sergio Agüero brak Leroy Sané op slag van rust de ban. De Duitser controleerde de bal prachtig na een lob van David Silva en rondde vervolgens af.

Sané speelde een ruime vijf minuten na rust opnieuw de hoofdrol toen the Citizens het verzet van de bezoekers definitief braken. De aanvaller vond Raheem Sterling, die van dichtbij geen moeite had om Wayne Hennessey te passeren. De Engels international breidde de voorsprong met een halfuur te gaan zelfs uit naar 3-0, waarna de ploeg van Josep Guardiola de wedstrijd rustig vol kon maken. Via Agüero, opnieuw op aangeven van Sané, en Fabian Delph liep City in de slotfase zelfs nog uit naar een comfortabele 5-0.

Southampton - Manchester United 0-1

Vanwege reserveplekken voor Daley Blind en Virgil van Dijk bleef de Nederlandse inbreng op het veld bij het openingssignaal slechts beperkt tot Wesley Hoedt. De Oranje-international kon na twintig minuten spelen niet voorkomen dat Lukaku in twee instanties de score opende. Een eerste poging van de Belg werd nog onschadelijk gemaakt, maar in de rebound was het wel raak. Fraser Forster kwam een aantal minuten daarop goed weg toen een vrije trap van Marcus Rashford langs de verkeerde kant van de paal vloog.

The Saints begonnen sterk aan de tweede helft en slaagden er bij vlagen in om United met de rug tegen de muur te zetten. José Mourinho greep vervolgens in door Ander Herrera in het veld te brengen voor Juan Mata en zorgde er met die wissel voor dat de bezoekers weer iets meer grip op de wedstrijd kregen. Dat leidde tot een aardige kans voor Lukaku om de wedstrijd in het slot te gooien, maar de Belg schoot over. Aan de andere kant kon David de Gea opgelucht ademhalen toen een poging van Oriol Romeu vlak voor het doel langs rolde. In een slotfase waarin United nog vol onder druk kwam te staan werd Mourinho door scheidsrechter Craig Pawson naar de tribune gestuurd.

Stoke City - Chelsea 0-4

Hoewel de 0-2 ruststand anders deed vermoeden, waren beide teams op het veld aan elkaar gewaagd in de eerste helft. Stoke City had misschien zelfs wel het betere van het spel, maar Chelsea was klinisch in de afronding. Al binnen twee minuten leidden de bezoekers. Na een prachtige lange bal van César Azpilicueta dook Álvaro Morata op voor keeper Jack Butland. Bruno Martins Indi, die samen met onder meer Erik Pieters achterin stond, kon slechts toezien hoe de spits van Chelsea de score opende. Het werd na een halfuur 0-2 via Pedro, die genadeloos profiteerde van kinderlijk balverlies bij de thuisploeg. Na dat doelpunt verkreeg Chelsea meer controle over de wedstrijd.

De bezoekers speelden de bal eenvoudiger rond op de vijandelijke helft. Dat was nog niet het geval na de vroege 0-1, want Stoke had veel balbezit en leek goed te reageren op de vroege domper. In de tweede helft was het spel van Chelsea aanvankelijk opnieuw niet indrukwekkend. De aansluitingstreffer van Stoke hing nadrukkelijker in de lucht dan de 0-3; maar toch breidde Chelsea de marge uit en werd het zelfs 0-4. Twee keer sloeg Morata toe: hij verschalkte Butland na een goede individuele actie en bepaalde de eindstand op aangeven van Azpilicueta, die op zijn beurt profiteerde van goed werk van Cesc Fàbregas.

Everton - AFC Bournemouth 2-1

Everton, waar Davy Klaassen een basisplaats kreeg, slaagde er in de eerste helft nauwelijks in om een vuist te maken, terwijl ook Bournemouth moeite had om de weg naar het doel van Jordan Pickford te vinden. Het meest opvallende moment voor de onderbreking kwam toen Wayne Rooney hevig bloedend naar de kant moest na een elleboog van Simon Francis. Tot afgrijzen van Koeman was het vlak na rust echter al wel snel raak.

Een aantal verdedigers legde Joshua King geen strobreed in de weg, waardoor de aanvaller op kon stomen en vanaf de rand van de zestien raak knalde. Daarmee leek nieuw puntverlies in de maak voor the Toffees, maar Everton rechtte in het laatste kwartier de rug. De voor Rooney ingebrachte Omar Baye Niasse bracht de thuisploeg op gelijke hoogte en zorgde een kleine tien minuten voor tijd voor absolute euforie op Goodison Park. De aanvaller stond op de goede plek bij een rebound en bezorgde Koeman de drie punten.

Swansea City - Watford 1-2

Met Leroy Fer en Mike van der Hoorn in de basis en Luciano Narsingh op de bank kende Swansea geen goede eerste helft. Het werd al vroeg 0-1 via Andre Gray na slordig balverlies van Wilfried Bony. Via Fer had het bijna direct 1-1 kunnen worden, maar zijn kopbal werd ternauwernood gekeerd door Heurelho Gomes. Aan de overzijde liet Gray vlak voor rust na zijn tweede te maken, terwijl Bony een uitstekende kopkans onbenut liet. Tien minuten na de onderbreking zorgde Tammy Abraham voor het evenwicht via een intikker, na een schot van Bony. In de blessuretijd deed Richarlison de thuisploeg echter opnieuw pijn: 1-2.

Burnley - Huddersfield Town 0-0

Mogelijkheden waren schaars in de eerste helft en de 0-0 ruststand was het logische gevolg. Chris Wood was halverwege het eerste bedrijf nog wel dichtbij op aangeven van Stephen Ward, maar de kopbal van de spits zeilde net naast. Na de onderbreking dwong Laurent Depoitre van Huddersfield doelman Nick Pope van Burnley tot een fraaie redding, na een indraaiend schot laag in de hoek. Ondanks enkele kansen zou het in de tweede helft doelpuntloos blijven; Rajiv van La Parra ontving nog een gele kaart voor een schwalbe.