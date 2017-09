Conte: ‘Hij is een jongen die je dochter zou mogen trouwen’

Chelsea en Atlético Madrid maakten donderdag melding van de transfer van Diego Costa en Antonio Conte wenst de aanvaller het allerbeste toe. De manager raakte gebrouilleerd met de Braziliaanse Spanjaard, maar dat betekent niet dat hij hem niets meer gunt of hem de hand niet meer durft te schudden. “Ik zou daar geen problemen mee hebben”, zo wordt Conte geciteerd door de Engelse media.

De Italiaan wil ook niet te veel over de 28-jarige Diego Costa kwijt omdat hij zich vooral wil bezighouden met de spelers die nog wel tot de selectie van de Londenaren behoren: “Ik denk dat het respectloos naar mijn spelers zou zijn, want Diego is een speler van Atlético. Iedere speler van ons was vorig seizoen belangrijk toen we de titel wonnen. We haalden bovendien de FA Cup-finale. Iedere speler heeft daarom fantastisch gepresteerd en ik wil dan ook iedere speler bedanken die vorig seizoen voor Chelsea en voor mij heeft gespeeld.”

The Blues hadden met de komst van Álvaro Morata al ingespeeld op het vertrek van Diego Costa en Conte verwacht veel van de Spanjaard: “Ik ken hem goed. Hij is een goede jongen, een goed persoon. Hij is het type jongen dat je zou toestaan om je dochter te trouwen. Hij is gewoon een heel goede gozer, erg aardig. Maar op het veld kan hij zich daarin nog verbeteren, want dan moet hij agressiever zijn”, aldus Conte. Morata, 22-voudig international, speelde tot dusverre zes wedstrijden voor Chelsea en daarin scoorde hij drie keer.

“Hij is een goede aankoop, want hij is nog maar 24 jaar oud”, gaat Conte verder. “Hij is een complete voetballer en kan zich nog op veel terreinen ontwikkelen: tactisch, fysiek, technisch, enzovoort. Maar zijn instelling is altijd fantastisch en bovendien is hij erg beleefd. Hij is verder een goede afmaker, weet altijd waar het doel staat.” Met Morata gaat Conte zaterdagmiddag op bezoek bij Stoke City en men kan dan de vierde competitiezege van het seizoen boeken.