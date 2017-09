Robben doet opmerkelijke oproep: ‘Het doet mij pijn als ik dat zie’

FC Groningen won dit seizoen pas één competitiewedstrijd en staat met vijf punten op de tiende plaats. Het Noordlease Stadion is dit seizoen nog niet één keer uitverkocht geweest en tegen FC Utrecht en VVV-Venlo zaten er nog geen 16.500 toeschouwers in de voetbaltempel, terwijl het stadion 22.550 mensen kwijt kan. Arjen Robben maakt zich zorgen en doet via Twitter een oproep.

“Ik weet dat de resultaten van ons cluppie de laatste weken ietwat tegenvallen, maar daarom is het des te belangrijker dat jullie zondag tijdens de wedstrijd tegen FC Twente weer van de partij zijn”, aldus Robben via de kanalen van FC Groningen, de club waarbij de aanvaller van Bayern München werd opgeleid en twee seizoenen in het eerste elftal speelde.

Een oproep van Arjen Robben aan alle supporters van FC Groningen! ???? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 22 september 2017

“Het doet mij pijn als ik op televisie de vele lege plekken zie. Ik hoop dat het stadion tegen Twente weer goed gevuld zal zijn. De drie punten zijn uiterst belangrijk om de lijn omhoog weer te vinden. Als speler weet ik als geen ander hoe belangrijk de steun van het publiek is. Natuurlijk mag je kritisch zijn, maar als het eerste fluitsignaal heeft geklonken, moet je achter je ploeg staan. Groetjes vanuit München, van een echte FC Groningen-supporter.”

De Trots van het Noorden neemt het zondag zogezegd op tegen FC Twente, de huidige nummer zestien van de Eredivisie. De laatste keer dat Groningen op eigen veld wist te winnen van FC Twente, was in oktober 2007, toen het 1-0 werd. Daar komt bij dat er in het Noordlease Stadion al zeven keer gelijk is gespeeld in 2017; het clubrecord van acht remises op rij stamt uit 1990, 1995 én 1997, toen er nog in het Oosterpark werd gevoetbald.