Keizer kritisch op media: ‘Je kunt niet zomaar over de situatie-Nouri stappen’

Marcel Keizer denkt dat de buitenwereld te weinig oog heeft gehad voor de invloed die de tragedie rond Abdelhak Nouri heeft gehad op de spelers van Ajax. Niet lang nadat duidelijk werd dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen, moesten de Amsterdammers al strijden om een plek in de laatste Champions League-voorronde. Dat liep verkeerd af en ook de Europa League-voorronde bleek een te zware horde. In de competitie verzamelde Ajax tien punten uit vijf duels.

Op de persconferentie voorafgaand het duel met Vitesse van zondag benadrukt Keizer dat Ajax de situatie van Nouri nooit als excuus heeft gebruikt. "Ik vind wel dat men dan in de media snel heel erg kritisch is op deze groep spelers, daar heb ik wel wat moeite mee. Je moet het niet onderschatten. Omdat wij er geen excuus van maken, denkt iedereen dat je er zomaar overheen kan stappen. Zo makkelijk gaat dat echt niet."

Keizer zegt dat Ajax zich nu beter voelt dan twee maanden geleden. "Maar twee maanden geleden hoor je het slechtste nieuws wat je kan krijgen", voegt hij daaraan toe. "Een dag later staan diezelfde spelers op het trainingsveld, twee dagen later spelen ze een wedstrijd, omdat ze weten dat ze tien dagen later in de Champions League spelen. Dat is niet normaal, volgens mij. Als je daar een spelersgroep op beoordeelt, dat vind ik nog wel wat."

Het lijkt erop dat de trainer tegen Vitesse opnieuw kiest voor Klaas-Jan Huntelaar als aanvalsleider, ondanks dat Kasper Dolberg midweeks een hattrick maakte tegen SVV Scheveningen in de beker. Keizer wil over zijn opstelling nog niets bevestigen. "Kasper is een realistische jongen. Het begin van het seizoen was knokken voor hem, maar ik zie dat hij er weer aan komt. Doelpunten helpen daarbij. Dat is alleen maar lekker voor hem en dan is het voor ons ook goed. Dolberg komt er echt wel weer aan."