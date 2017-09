‘Ik denk dat er weinig ploegen zijn die beter hebben gevoetbald dan wij’

Wout Weghorst staat op dit moment symbool voor de goede competitiestart van AZ dit seizoen. De Noord-Hollanders zijn na vijf speeldagen gedeeld koploper van de Eredivisie en de aanvaller zelf leidt de dans op de topscorerslijst, met zes goals. In de eerste ronde van de KNVB Beker scoorde Weghorst ook nog tweemaal tegen MVV Maastricht (2-3). Hoofdtrainer John van den Brom heeft de aanvaller tweede aanvoerder gemaakt, achter Ron Vlaar.

"Wout is een geweldige spits, die werkt en sleurt, balvast is en het elftal laat doorvoetballen. En hij scoort. Ook nog eens echt mooie goals", zo benadrukt de trainer van AZ vrijdag in gesprek met De Telegraaf. "Als je het nou hebt over echte spitsengoals. Ik kan genieten van Wout op dit moment." Weghorst wil zelf ook graag een leider zijn. "Of dat dan met of zonder band is, maakt me niet zoveel uit. Maar als je die band mag dragen, is dat wel een bevestiging dat je goed bezig bent", zo stel de spits.

Weghorst deinst er niet voor terug de lat dit seizoen hoog te leggen voor AZ. Niet alleen wil de Alkmaarse club altijd in de top vijf spelen, ook wil men de top drie eens serieus aanvallen. "Als we de absolute wil hebben om elke wedstrijd voor elke meter te vechten, dan gaan we ver komen. Voetballend heb ik er geen enkele twijfel over. Dat kunnen we heel goed. Ik denk dat er dit seizoen in Nederland weinig ploegen zijn geweest die beter hebben gevoetbald dan wij. We zijn echt op de goede weg."