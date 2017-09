‘Ik tikte hem aan en zei: ’komaan Appie, we hebben je nodig‘’

Veel Ajax-spelers denken nog dagelijks aan Abdelhak Nouri en ook Carel Eiting zit met zijn gedachten vaak bij de twintigjarige middenvelder, die afgelopen zomer ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. Eiting blikt in gesprek met ELF Voetbal uitvoerig terug op de dramatische dag en spreekt van een enorm gemis.

Eiting zag hoe Nouri in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen problemen kreeg. "Noussair Mazraoui stond bij hem, dus ik kon Appie niet goed zien. Althans, niet zijn gezicht. Ik tikte hem aan en zei: 'komaan Ap, we hebben je nodig. Nog even bikkelen'. Dat was letterlijk wat ik tegen hem zei. Daarna ben ik naar de dug-out gelopen."

Vanaf de zijkant zag Eiting dat Mazroui bij Nouri bleef staan en ondanks de hitte niets kwam drinken. "Hij bleef er maar staan. Ik besloot nog een keer te gaan kijken. Ditmaal zag ik wel Appies gezicht. Toen wist ik wat er aan de hand was." De middenvelder zegt daarna compleet in shock te zijn geweest en kan zich de reanimatiepogingen, de paniek en de komst van de helikopter nog goed voor de geest halen.

Met Frenkie de Jong spreekt nog hij iedere dag over Nouri. "Kijken we elkaar aan en zeggen we: 'Waar is Appie?'. Ik bedoel, wij vormden vorig jaar met zijn drieën het middenveld van Jong Ajax. Zitten we te tikken op de training, dan weet je dat Appie dit zou hebben gezegd. Het laat ons voorlopig niet los. Ik kan werkelijk uren verhalen vertellen over wat we met hem hebben meegemaakt."

Eiting hoopt dat het goed gaat komen met zijn vriend en zegt hem alleen maar dankbaar te zijn. "Ik ben dankbaar dat ik met hem heb mogen spelen, dat ik in het veld op de eerste rij heb mogen staan om hem te zien voetballen. We hebben met de jongens zo vaak met elkaar gesproken en onszelf zo vaak dezelfde vraag gesteld: 'Waar eindigt Appie?'. We zullen het helaas nooit weten..."