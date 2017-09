Koploper Internazionale laat op vijfde speeldag eerste punten liggen

Internazionale heeft dinsdagavond pijnlijk puntenverlies geleden. Op bezoek bij Bologna creëerde de ploeg van trainer Luciano Spalletti genoeg kansen, maar bleef het steken op 1-1. Door de puntendeling heeft Inter dertien punten uit vijf wedstrijden en is het voorlopig (nog) koploper van de Serie A.

Bologna had sinds maart 2013 niet gewonnen van Internazionale en de ploeg van Roberto Donadoni begon sterk, met een goede kans voor Federico Di Francesco in de beginfase. De middenvelder miste, maar het was vooral zijn aanvalspartner Simone Verdi die verzuimde zijn team op voorsprong te zetten. De vleugelspeler maakte zijn missers echter goed door een spectaculaire solo te bekronen met een fantastisch afstandsschot: 1-0.

Na de onderbreking ging Inter op jacht naar de gelijkmaker, maar het enige wat dat opleverde waren veel hoekschoppen, die ongevaarlijk bleken. Een kwartier voor tijd kon Mauro Icardi de stand echter gelijktrekken door een penalty te verzilveren, na een valpartij van Ibrahima Mbaye die Eder met zich meenam. De Argentijn bleef koel en schoot keihard door het midden. Daarna zocht de uitploeg naar de winnende, maar het scorebord bleef steken op 1-1.