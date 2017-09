Ontslag Cocu niet aan de orde: ‘Je mag niet zo snel conclusies trekken’

De afgelopen tijd is er geregeld kritiek geweest op het functioneren van PSV-trainer Phillip Cocu. De Eindhovenaren werden immers in de Europa League al heel snel uitgeschakeld door het Kroatische NK Osijek en gingen twee weken geleden kansloos onderuit bij sc Heerenveen. Toch heeft de baan van Cocu nooit op het spel gestaan, zo verzekert technisch manager Marcel Brands.

“Intern hebben we veel gesprekken gevoerd. Na die uitschakeling tegen Osijek hebben we een hele nacht gesproken. Als iemand zich dat aantrekt ben ik het wel, en zeker ook Phillip. Dat dingen anders moesten, was duidelijk”, zegt Brands in gesprek met PSV TV. De technisch manager van de Eindhovenaren vindt dat er te snel aan de stoelpoten van Cocu gezaagd wordt.

“Waarom altijd zo snel? Cocu is een icoon als speler van PSV en heeft de successen als trainer teruggebracht bij PSV”, stelt Brands. “Dan vind ik niet dat je zo snel conclusies moet en mag trekken. Een trainer als Cocu heeft meer krediet dan een willekeurige buitenstaander.”