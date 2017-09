Dani Alves: ‘Dat wilde ik doen, maar Neymar pakte de bal van me af’

Paris Saint-Germain was zondagavond met 2-0 te sterk voor Olympique Lyon. Na afloop ging het niet over het spel van de thuisploeg of opnieuw een doelpunt van Kylian Mbappé, maar over een incident tussen Edinson Cavani en Neymar. Eerstgenoemde was van plan een vrije trap te nemen, waarna hem de bal werd afgepakt door Dani Alves, die deze op zijn beurt direct aan zijn landgenoot Neymar gaf. De rechtsback van PSG geeft in gesprek met SporTV tekst en uitleg.

Later in de wedstrijd waren Neymar en Cavani het niet eens over wie een strafschop mocht nemen. Uiteindelijk viel de keuze op de Uruguayaan, die zijn inzet gekeerd zag worden door Lyon-keeper Anthony Lopes. Trainer Unai Emery liet zich al uit over het gedrag van zijn twee aanvallers en zei dat zij er onderling uit moeten zien te komen, anders wijst hij iemand aan die de strafschoppen neemt.

Over het incident bij de vrije trap, zegt Dani Alves: “Ik wilde hem zelf nemen, want ik had er al een paar gescoord vanuit een vrije trap”, laat de Braziliaans international weten. “Wat mij betreft stelt dit niets voor. Het belangrijkste is dat het team boven het individu gaat. Als een wedstrijd zwaar is en we het verschil moeten maken, willen we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Dat is wat ik wilde doen, maar Neymar pakte de bal van me af. Individuele resultaten hebben niets te maken met teamprestaties. We moeten samenspelen zodat we kunnen groeien als team en onze doelen bereiken. Iedereen is slim genoeg om te beseffen dat het team boven het individu staat, we doen immers aan een teamsport.”

Niet lang na afloop van de wedstrijd verliet Cavani het stadion. Desondanks is middenvelder Adrien Rabiot ervan overtuigd dat er verder niets speelt tussen de Uruguayaan en de aankoop van 222 miljoen euro. “In de kleedkamer waren er geen problemen”, zegt de Frans international tegenover hetzelfde medium. “Wat er op het veld is gebeurd heb ik niet gezien, want ik was in gesprek met de trainer. Maar dit gebeurt in alle teams. Het zijn voetballers, ze willen scoren. Ze zullen nog wel in gesprek gaan. Wie weet kunnen ze om beurten een strafschop nemen.”