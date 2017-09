‘Ik neem het vooral mezelf kwalijk dat Ajax niet Europees speelt’

Ajax kwam zondag in het uitduel met ADO Den Haag niet verder dan 1-1, waardoor de Amsterdammers twee kostbare punten lieten liggen in de strijd om de landstitel. De ploeg van trainer Marcel Keizer had genoeg kansen om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, maar de spelers lieten het na. "We hadden ze liggen, maar vergeten vaker te scoren", aldus Ziyech over de puntendeling.

"ADO had eigenlijk niets te vertellen, we moeten met 0-2 of 0-3 de rust ingaan. Vanaf de eerste minuut van de tweede helft staan we vol onder druk, tot de laatste tien minuten. Hoe dat komt? We zijn niet scherp genoeg, ik denk dat het gemakzucht is. Dat we denken van: 'het komt wel goed'", zegt de 24-jarige middenvelder bij FOX Sports.

"Je probeert elkaar te coachen, maar je raakt gewoon de grip kwijt. Dat levert soms wel wat irritaties op." Ook Ziyech speelde tegen ADO niet zijn beste partij van het seizoen en leed 26 keer balverlies. Aan het Algemeen Dagblad vertelt de middenvelder dat hij allesbehalve tevreden over zijn eigen spel is. "Ik neem het vooral ook mezelf kwalijk dat we geen Europees voetbal spelen. Daar heb ik een aandeel in gehad. In die wedstrijden heb ik zelf ook gefaald."