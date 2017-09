‘Ik snap ‘Gio’ niet, alsof je met je Lelijke Eend meedoet aan Formule 1’

Feyenoord herstelde zich zondag in de tweede helft met tien man knap van een slechte start tegen PSV, maar slaagde er uiteindelijk niet meer in om iets te veranderen aan de vroege 1-0 die Gastón Pereiro in Eindhoven op het scorebord had gezet. Voor de Rotterdammers betekende dat na de oorwassing door Manchester City de tweede nederlaag in vijf dagen tijd en Hugo Borst zet zijn vraagtekens bij de keuze van Giovanni van Bronckhorst om twee keer met Michiel Kramer te starten.

“Sinds een voetbaltrainer me zei dat ik nooit blijk heb gegeven enig verstand van voetbal te hebben, ben ik nederig. En ik neem Giovanni van Bronckhorst serieus. Zelfs als hij Michiel Kramer in de Champions League opstelt. Laat ik zeggen dat het me verbaast”, schrijft de columnist in het Algemeen Dagblad. “Dat Gio Kramer pas na 71 minuten wisselt, ik begrijp het niet. Dat de trainer Kramer tegen PSV weer opstelt, ik kan er met mijn pet niet bij. Alsof je - en dan stop ik met vergelijkingen - met je Lelijke Eend zou meedoen aan een Formule 1-race.”

Volgens Borst zou Van Bronckhorst er goed aan doen om, zolang de afwezigheid van Nicolai Jörgensen aanhoudt, voor een andere optie te gaan door bijvoorbeeld met Jean-Paul Boëtius of Sam Larsson in de aanval te beginnen: “Iedereen behalve Michiel Kramer. Michiel Kramer beweegt niet, komt niet naar de bal en de bal komt ook niet altijd naar hem, gewoon omdat medespelers instinctief geen speler zullen aanspelen die niet goed genoeg is.”