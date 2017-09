‘De tweede helft van PSV, dat was werkelijk beschamend’

PSV won zondagmiddag de eerste topper van het Eredivisie-seizoen, door Feyenoord in eigen huis met 1-0 te verslaan. Steven Berghuis moest vlak voor rust het veld verlaten, waardoor de Eindhovenaren de gehele tweede helft met een man meer speelden. Toch kregen de bezoekers nog goede kansen op de gelijkmaker en voor Willem van Hanegem is dat het bewijs dat PSV dit seizoen niet mee zal doen om de titel.

“De tweede helft van die ploeg, dat was werkelijk beschamend”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Met één speler meer en dan zo worden weggespeeld. Dat zegt mij dat Feyenoord en ook Ajax veel beter zijn dan dit PSV. En dat op de lange termijn de ploeg van Cocu het niet kan volhouden om bij die andere twee ploegen te blijven.”

De Kromme was onder de indruk van Karim El Ahmadi, die volgens hem de beste speler van het veld was. Hij begrijpt dan ook niet dat Jean-Paul Boëtius bestempeld werd als de beste Feyenoorder in Eindhoven. “Dat Boëtius werd genoemd als beste speler, dat schaar ik nog onder de noemer interessantdoenerij van de analytici op televisie”, stelt Van Hanegem. “Maar scheidsrechter Bjorn Kuipers na afloop roemen, dat snap ik echt niet. Ik kan daar echt wel objectief naar kijken, maar Feyenoord had minimaal één strafschop moeten krijgen.”

“En Steven Berghuis had hij bij de overtreding op Luuk de Jong al meteen van het veld moeten sturen en niet pas na dat lullige momentje van vasthouden. Maar ik zag ook spelers van PSV wegkomen zonder geel en bijvoorbeeld Ridgeciano Haps wel geel krijgen voor een futiliteit waar hij zelfs al helemaal niets aan kon doen", besluit de oud-international, die niet begrijpt dat Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst Sam Larsson op de bank hield in de tweede helft.