‘Kramer is geen doorslaand succes, maar ook zeker geen mislukking’

Michiel Kramer stond zondag bij afwezigheid van Nicolai Jörgensen in de punt van de aanval, maar werd vanwege de rode kaart van Steven Berghuis al in de rust naar de kant gehaald. De 28-jarige spits werd afgelost door Sofyan Amrabat en het Algemeen Dagblad vraagt zich af in hoeverre het nog zinvol is om in topwedstrijden met Kramer aan de aftrap te verschijnen.

Giovanni van Bronckhorst concludeerde na afloop dat Feyenoord in de tweede helft, met tien tegen elf man én zonder Kramer, ‘dynamischer’ voor de dag kwam. “De vraag lijkt dus gerechtvaardigd of Van Bronckhorst nog wel moet vasthouden aan het opstellen van Kramer als vervanger van de Deen”, schrijft verslaggever Mikos Gouka.

Het heeft volgens de scribent geen zin om Kramer ‘af te schrijven als basisspeler’, omdat het opstellen van een spits tegen mindere goden ‘bijna noodzaak’ is. Feyenoord treft in de komende weken onder meer NAC Breda en PEC Zwolle en zou Kramer dan goed kunnen gebruiken, klinkt het. Tegen teams van een ‘zwaarder kaliber’ zou het echter een optie kunnen zijn om de beweeglijke Boëtius de voorhoede te kunnen laten leiden.

“In Rotterdam is Kramer geen doorslaand succes, maar ook zeker geen mislukking (…) Maar de lat in De Kuip ligt steeds hoger. Tegen Manchester City werd heel Feyenoord weggespeeld, maar was ook Kramer onzichtbaar. Tegen PSV had hij het opnieuw lastig in de punt van de aanval”, aldus het Algemeen Dagblad. Kramer maakte tot dusverre 21 doelpunten in 63 officiële wedstrijden voor Feyenoord.