Manchester United dendert door en duwt Koeman verder het moeras in

Manchester United behield zondag de ongeslagen status in de Premier League en won met ruime cijfers van Everton: 4-0. De ploeg van Ronald Koeman werd eerder deze maand al afgedroogd door Atalanta (3-0) en Tottenham Hotspur (0-3) en ook op Old Trafford liepen the Toffees al snel achter de feiten aan door een prachtige goal van Antonio Valencia. Door de zege zijn the Red Devils koploper in de competitie, samen met stadsgenoot Manchester City, terwijl Everton in de gevarenzone blijft bungelen.

Valencia bracht de thuisploeg al na drie minuten en zeventien seconden op fabuleuze wijze op voorsprong: Nemanja Matic zag de Ecuadoriaan vrijstaan, gaf een voorzet die belandde bij de rechtsback, die niet twijfelde en het leer krachtig in de linkerbovenhoek van het net volleerde. De voltreffer van Valencia betekende de snelste goal van United in de Premier League sinds 22 april 2013, toen Robin van Persie al na 83 seconden scoorde tegen Aston Villa. José Mourinho, die Daley Blind buiten de wedstrijdselectie hield, zag zijn ploeg domineren in de beginfase van de partij, maar het merendeel van het balbezit leidde niet tot uitgelezen mogelijkheden.

Wayne Rooney kon zijn voormalig werkgever pijn doen door na twintig minuten de gelijkmaker te produceren, maar de Engelsman mikte net naast de verkeerde kant van de paal. Romelu Lukaku, die deze zomer de omgekeerde weg van Rooney bewandelde en voor 85 miljoen euro verkaste naar United, kon even later de voordelige marge verdubbelen, maar ook de Belg had het vizier niet op scherp staan en schoot net naast. Gylfi Sigurdsson kon na een halfuur wel raak schieten, maar het fluitsignaal van scheidsrechter Andre Marriner had al geklonken wegens buitenspel van Tom Davies, waardoor Everton, dat zonder Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg aantrad, met een achterstand de kleedkamer opzocht.

Meteen na de pauze was Rooney wederom dicht bij een treffer, terwijl ook Sigurdsson kansen kreeg. David de Gea stak echter in goede vorm en wist zijn doel knap schoon te houden. Het spel van United liet te wensen over, maar Juan Mata en invaller Jesse Lingard hadden de bevrijdende 2-0 op de pantoffel: de Spanjaard raakte met zijn vrije trap echter de paal, terwijl de Engelsman van vijf meter afstand hoog over schoot. Vijf minuten voor het einde maakte Henkrikh Mkhitaryan een einde aan alle onzekerheid door Jordan Pickford te verschalken na gepruts achterin bij Everton. Lukaku zorgde met een intikker voor de 3-0, terwijl Anthony Martial in blessuretijd met een benutte penalty het slotakkoord verzorgde.