‘De Vrij zei tegen mij: ‘We trainen in Nederland niet, we doen niks’’

Er wordt in Nederland niet hard genoeg getraind, zo concludeert Fred Rutten. De ex-trainer van onder meer FC Twente, Schalke 04, PSV, Vitesse en Feyenoord zegt bij het programma De Tafel van Kees van FOX Sports dat spelers constant zeggen dat er in het buitenland een stuk harder getraind wordt.

“Ik heb met Stefan de Vrij gesproken, toen we op trainingskamp waren met Al-Shabab. Die zei: We trainen in Nederland niet, we doen niks. Davy Klaassen gaat weg en die zegt precies hetzelfde”, zegt Rutten over de trainingsarbeid in de Nederlandse competitie.

“Ik ben als trainer veeleisend. Tegenover mezelf, maar ook tegenover mijn spelers”, vervolgt de oefenmeester zijn verhaal. “Men is heel snel geneigd om in te dutten. Dan krijg je mijn stopwoordje: tevredenheid leidt tot luiheid. Dat is een gegeven wat in de maatschappij leeft, dus ook bij topsporters.”