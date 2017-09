Van Nistelrooij onder de indruk: ‘Hij is een echte nummer negen, net als ik was’

Romelu Lukaku maakte afgelopen zomer voor zo’n tachtig miljoen euro de overstap van Everton naar Manchester United. In zijn eerste wedstrijden maakt de Belgische spits indruk met zes doelpunten in zes wedstrijden. Ruud van Nistelrooij zegt in gesprek met de Engelse pers dat hij bepaalde eigenschappen van zichzelf herkent bij Lukaku.

“Lukaku is een echte nummer negen, net als ik ooit was. Je zou ons nooit op de vleugel opstellen. We zijn hetzelfde type speler: slim bewegen achter de verdediging, gevaarlijk in de box en sterk aan de bal”, stelt Van Nistelrooij, die in 218 wedstrijden voor Manchester United tot 150 doelpunten en 16 assists kwam. De huidige spitsentrainer van PSV vindt het knap hoe Lukaku met de druk weet om te gaan.

“Vooral in de eerste duels hangt dat prijskaartje als een molensteen om je nek. Als je niet scoort, zullen mensen daar meteen over beginnen. Maar Lukaku maakt ze wel en ik weet zeker dat hij er mee door zal gaan”, concludeert de Nederlandse oud-spits. “Je ziet nu al dat Lukaku het verschil maakt bij de club. Hij maakt goals en heeft in José Mourinho de juiste coach om hem te begeleiden.”

“Er zullen moeilijke fases zijn, maar Mourinho weet wat er gevraagd wordt om hem daar doorheen te gidsen”, vervolgt Van Nistelrooij zijn verhaal. Het is volgens hem ook belangrijk dat Lukaku bij the Red Devils met goede spelers speelt. “In mijn tijd speelde ik met geweldenaren: Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane en David Beckham. Met die spelers achter me hoefde ik alleen maar in een gaatje te lopen, de bal kwam vanzelf.”