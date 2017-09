Guardiola lovend: ‘Hij is een legende, een onderdeel van de clubgeschiedenis'

Met drie doelpunten speelde Sergio Agüero een belangrijke rol in de 0-6 overwinning van Manchester City op bezoek bij Watford. De Argentijn scoorde dit seizoen in alle competities al zes keer in zes wedstrijden. City-manager Josep Guardiola is dan ook lovend over de aanvaller en noemt hem ‘een legende’.

Agüero heeft nu in totaal 175 doelpunten gemaakt voor Manchester City en heeft er nog drie nodig om clubtopscorer aller tijden van the Citizens te worden. “Hopelijk zal dat snel gebeuren, dan zullen we het goed vieren. Hij is een legende, een onderdeel van de geschiedenis van deze club”, zegt Guardiola tegenover Sky Sports. “Hij werkt in mijn ogen altijd hard. Ik moedig hem aan om vooral te spelen en zich niet alleen te focussen op scoren.”

“Ik wil dat al mijn spelers verdedigen én aanvallen. Alle spelers moeten richting de bal bewegen, vooral mijn spitsen”, vervolgt de Spaanse manager zijn verhaal. Manchester City maakte vijftien doelpunten in de laatste drie wedstrijden. “We speelden heel erg goed. Als team heeft Watford wapens, maar we hebben de wedstrijd gecontroleerd en op verschillende manieren de aanval gezocht.”