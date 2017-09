‘Waarom zou Frank de Boer niet bij AZ of FC Twente passen?’

Frank de Boer is na zijn periode bij Ajax nu twee keer ontslagen en Sjoerd Mossou stelt vast dat de trainer ‘opnieuw’ moet beginnen. De journalist en columnist van het Algemeen Dagblad vraagt zich hardop af waarom de 47-jarige oud-verdediger niet opnieuw in de Eredivisie zou kunnen werken.

Mossou schrijft dat het ‘logisch’ zou zijn wanneer De Boer terugkeert naar Nederland: “Er zijn best clubs te bedenken waar hij opnieuw zou kunnen beginnen. Dan denk je aan Ajax, maar het is de vraag of hij daar terug moet keren. Je zou ook aan AZ of FC Twente kunnen denken”, klinkt het.

“Waarom zou De Boer niet bij dat soort clubs passen? Het bondscoachschap komt net even te snel”, besluit Mossou. De Boer werd afgelopen maandag al na 77 dagen ontslagen bij Crystal Palace en werd opgevolgd door Roy Hodgson, die momenteel met zijn ploeg in actie komt tegen Southampton.