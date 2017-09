Voormalig PSV’er tast in duister: ‘Dat is iets tussen de clubs’

Andreas Pereira verwacht dat hij volgend jaar zomer pas terugkeert bij Manchester United. José Mourinho vertelde vorige week vrijdag dat hij de middenvelder door een optie in januari kan terughalen, maar daar is Pereira zelf niet mee bekend.

“Ik weet het niet. Dat is iets tussen de clubs. Er is mij verteld dat ik hier een jaar zou spelen en ik weet niets van een eventuele clausule”, aldus de 21-jarige Belg in een interview met Marca. “Ik focus mij op Valencia. Ik wil hier zijn en de club een jaar lang helpen, maar ik weet niet wat Man United in de toekomst wil.”

Pereira verlengde zijn tot medio 2018 doorlopende contract twee weken geleden met één seizoen, met een optie op een extra jaar. Mourinho had gehoopt hem dit seizoen bij de groep te houden, maar Pereira opteerde voor een verhuur aan Valencia. De voormalig PSV’er speelde tot dusverre dertien wedstrijden in het eerste van the Mancunians.