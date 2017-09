Toch ‘kippenvelmomentje’ voor tiener van Feyenoord: ‘Dit shirtje is speciaal’

Dylan Vente mocht woensdagavond zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Feyenoord maken. De pas achttienjarige aanvaller mocht de laatste negentien minuten van de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City (0-4 verlies) meedoen, als vervanger van Michiel Kramer. 'Een kippenvelmomentje', zo erkende Vente.

De fans van Feyenoord zongen ‘Alle ballen op Vente’, het lijflied dat afkomstig is uit de tijd van ver familielid en oud-Feyenoorder Leen Vente. De tiener had zijn debuut niet verwacht. "Toen ik het te horen kreeg, was het wel een kippenvelmomentje. Je weet dat het al 0-4 staat, maar je debuut maken is het mooiste wat er is en zeker in de Champions League", vertelde de aanvaller aan het Algemeen Dagblad.

Vente traint dit seizoen mee met de A-selectie en wordt naar eigen zeggen door de ervaring van de andere spelers een completere speler, fysiek ook. Vente besloot zijn shirtje woensdag niet te ruilen, al had geen enkele tegenstander daar eigenlijk ook geen interesse in. "Ach, ik vind het alleen maar mooi dat ik dit kan meemaken. Dit shirtje is speciaal en wil ik houden.''