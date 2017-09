Schaken waarschuwt: ‘Demotivatie ligt op de loer voor Ziyech en Van Ginkel’

De spelers van Ajax en PSV hoopten zich op dit moment te moeten voorbereiden op een Europese wedstrijd, maar zitten donderdagavond voor de televisie. Ajax en PSV sneuvelden allebei in de laatste voorronde van de Europa League en dat is vooral voor de sterspelers een doffe dreun, waarschuwt Ruben Schaken. De uitschakeling zou lang kunnen doorwerken op Hakim Ziyech en Marco van Ginkel.

Schaken noemt het 'de omstandigheden waar demotivatie op de loer ligt'. Dat gaat volgens de voormalig buitenspeler niet bewust. "Maar je lichaam wil prikkels. Ziyech heeft dat vorig jaar in de Europa League natuurlijk prachtig ervaren. Je zag hem groeien, ook qua inhoud en overgave. Dát is ontwikkeling", legt Schaken uit in het Algemeen Dagblad. Vorige week zette de voormalig international een punt achter zijn eigen loopbaan. Hij speelde meerdere Europese duels en kan zich de uitschakeling tegen AA Gent in de voorronde van de Europa League in 2010 nog goed herinneren.

"De uitschakeling dreunde drie maanden na in mijn hoofd. Dat zal voor Ziyech en Van Ginkel ook gelden", vermoedt Schaken. Toch doen de middenvelders er in zijn ogen niet goed aan om in januari een transferverzoek in te dienen. "Er kan een moment komen dat de frustratie het gaat winnen. Maar juist in zo’n seizoen kun je laten zien dat je mentaal uit het juiste hout bent gesneden. Vlammen, dat zien de grote clubs in Europa dan ook."