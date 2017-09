‘Feyenoord blijft voor altijd mijn club en ik ben dan ook enorm trots’

Feyenoord maakt woensdagavond tegen Manchester City na een afwezigheid van veertien seizoenen zijn rentree in het hoofdtoernooi van de Champions League. Stefan de Vrij neemt het een dag later met Lazio op tegen Vitesse in de Europa League, maar zal vanavond ongetwijfeld aan de buis gekluisterd zitten.

De Oranje-international doorliep immers de gehele jeugdopleiding van Feyenoord en speelde uiteindelijk 135 competitiewedstrijden voor de club, alvorens hij in de zomer van 2014 de overstap maakte naar Lazio. "Ik vind het fantastisch dat ze in de Champions League uitkomen. Ik heb vorig jaar volop genoten van het kampioenschap, ook al zat ik in Italië", vertelt hij op een persconferentie.

De Vrij volgt de verrichtingen van zijn ex-club nog altijd op de voet. De stopper wenst het elftal van Giovanni van Bronckhorst dan ook veel succes voor zijn eerste groepswedstrijd. "Feyenoord blijft voor altijd mijn club en ik ben dan ook enorm trots", vervolgt hij. "Het is mooi om ze vanavond in de Champions League te mogen zien. Ik hoop dat ze ervan genieten en dat ze het goed gaan doen."