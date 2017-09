Boateng haalt zelfmoord Enke aan: ‘Wie weet wat ik zou hebben gedaan’

Kevin-Prince Boateng staat sinds deze zomer onder contract bij Eintracht Frankfurt, nadat hij in goed overleg vertrok bij Las Palmas. De aanvallende middenvelder, die zaterdag de winnende treffer maakte tegen Borussia Mönchengladbach (0-1) en daarna zijn ondershirt toonde met de naam van Ajacied Abdelhak Nouri, zegt veel druk te voelen van de Duitse media, die vaak een slechte invloed hebben.

In gesprek met Kicker geeft Boateng aan dat voetballers ongelooflijk veel te verduren krijgen en geeft als voorbeeld de zelfmoord in 2009 van Robert Enke, de voormalig doelman van Hannover 96 en het nationale team van Duitsland. "Als je nadenkt over de zelfmoord van Robert Enke; dat gaat over de druk van de media en de onrust die zij creëren. Als we even gaan kijken naar alle artikelen die over mij wel niet zijn geschreven… Wie weet wat ik zou hebben gedaan als ik mentaal niet sterk zou zijn", zegt de dertigjarige Boateng.

"Er zijn weleens dagen geweest dat ik heb gezegd: 'Nee, ik kan niet langer.' Ik word echt niet alleen bekritiseerd vanwege mijn optredens op het voetbalveld. Het kan weleens gebeuren dat je slecht speelt. En dat ik een cijfer zes krijg voor een wedstrijd. Oké, dan heb ik dat verdiend. Maar wanneer je persoonlijk dingen over mij schrijft met als doel mij pijn toe doen… Dat kan gewoon niet gebeuren. Maar wij voetballers zijn zogenaamd robots, die maar alles moeten accepteren."

Toen hij langdurig geschorst werd in zijn periode bij Schalke 04, heeft Boateng overwogen zijn carrière te beëindigen. "Ik heb eraan gedacht mijn loopbaan te beëindigen. Waarom niet? Ik heb veel geld verdiend. Ik heb alles al een keertje gezien en ik heb een fantastisch gezin. Wat moet ik nog meer doen? Maar deze gedachten had ik maar twee dagen. Mijn vrouw zei tegen mij: 'Je kan één dag wel denken over stoppen, maar morgen ga je gewoon weer naar de training.'"