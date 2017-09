Lampard: ‘Hij heeft de magie om het niveau van Messi en Ronaldo te halen’

Eden Hazard is de sterspeler van Chelsea, maar de aanvallende middenvelder is dezer dagen bezig wedstrijdritme op te bouwen na een slepende enkelblessure. De Belg maakte afgelopen weekend tegen Leicester City (1-2 winst) al minuten en ook dinsdagavond tegen Qarabag FK (6-0 winst) mocht hij invallen. Frank Lampard, icoon van the Blues, denkt dat Hazard kan tippen aan de klasse van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

"Fantastisch dat Hazard, die ook afgelopen weekend minuten maakte, ook tegen Qarabag weer ten tonele verscheen", zegt Lampard bij BT Sport. "Hij is de magie van dit Chelsea. Als Hazard topfit is, heeft hij de magie die we ook zien bij Messi en Ronaldo. Hij kan dat niveau halen", prijst de oud-middenvelder de 26-jarige international van België.

Manager Antonio Conte benadrukte eerder dat het voor Chelsea heel lastig gaat worden om de Champions League te winnen, maar Lampard denkt dat zijn oude club met de huidige selectie heel ver kan komen op het hoogste Europese podium. "Ze hebben een kans om ver te komen, omdat ze goed kunnen verdedigen en goed zijn geïnstrueerd", besluit de oud-international van Engeland.