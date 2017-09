Mourinho hekelt ‘Playstation-voetbal’: ‘Ik houd niet van toeters en bellen’

Manchester United trapte het Champions League-seizoen dinsdagavond af met een 3-0 overwinning op FC Basel, maar José Mourinho was na afloop niet geheel tevreden. De manager vond dat zijn spelers verslapten na de 2-0 van Romelu Lukaku.

“Het is belangrijk om thuis drie punten te pakken. Tot de 2-0 voetbalden we stabiel, met vertrouwen. Daarna veranderde alles. We speelden niet meer serieus en maakten de juiste beslissingen niet meer. We hadden het onszelf nog heel moeilijk kunnen maken. We speelden fantasy football, Playstation-voetbal”, aldus Mourinho tegenover BT Sport.

“Ik houd er niet van, ik houd niet van toeters en bellen. We waren aan het gokken, maar je moet je tegenstander respecteren. We leden vaak balverlies. Ik houd er niet van, de spelers waren te relaxt”, aldus Mourinho, die nog wel de complimenten overhad voor doelpuntenmaker en invaller Marouane Fellaini.

De Belg viel na negentien minuten in voor aanvoerder Paul Pogba en opende met een kopbal de score. “Ik blijf mijzelf herhalen wat betreft Fellaini. Hij is een speler met speciale kwaliteiten die mij veel meer opties geeft. Hij is een van mijn belangrijkste spelers.” Pogba viel uit met een hamstringblessure en verliet op krukken het stadion. Mourinho zei dat hij nog geen diagnose heeft gehoord, maar dat hij verwacht dat Pogba enkele weken buitenspel staat.