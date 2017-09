Van Bronckhorst bevestigt: Haps mist duel met Manchester City

Giovanni van Bronckhorst kan woensdagavond definitief niet beschikken over Ridgeciano Haps, zo heeft de trainer op de persconferentie laten weten. De van AZ overgekomen linksachter kampt met enkelklachten en werd voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo al vervangen door Miquel Nelom.

Het Algemeen Dagblad meldde eerder op de dinsdag al dat de 24-jarige Haps niet zou spelen tegen Man City en dat heeft Van Bronckhorst dus bevestigd. De trainer kan ook al niet beschikken over aanvaller Nicolai Jörgensen, die met een hamstringblessure te kampen heeft. Haps verscheen dinsdag overigens al niet meer op het trainingsveld voor de afsluitende training van Feyenoord, dus een verrassing kwam de bevestiging van de coach niet meer.

“Het ontbreken van Haps en Jörgensen zorgt er niet voor dat ik anders ga spelen. Dat bepaalt de tactiek en niet de poppetjes”, zo werd Van Bronckhorst geciteerd door RTV Rijnmond. “Ik kijk wat ons te wachten staat en waar iets te halen valt. Wij moeten het compact houden en de momenten in de omschakeling kiezen. Man City is een van de zwaarste Engelse clubs die je kan treffen, dus dit is een grote kans voor ons op een stunt.”

De voormalig linksback liet zich tijdens de persbijeenkomst ook nog lovend uit over Josep Guardiola, de manager van the Citizens: “Een geweldig coach en trainer. Hij is een inspiratiebron voor mij. Hij beheerst de kunst om zijn ploeg in een wedstrijd te laten schakelen van systeem en dat maakt zijn teams erg lastig om te bestrijden.”